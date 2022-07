Ernst beklagte, die energiepolitischen Sanktionen gegen Russland seien wirkungslos. Russland setze den Krieg unvermindert fort, auch verdiene das Land weiterhin gut an seinen Rohstoffen, "und unsere Bürger und unsere Wirtschaft sind die Leidtragenden einer völlig verfehlten Sanktionspolitik", sagte der Linken-Politiker. "Vor diesem Hintergrund ist es unmoralisch, die Sanktionen in dieser Art und Weise aufrechtzuerhalten."

Der Linken-Politiker warnte: Eine Unterbrechung der Gasversorgung könne zudem "das industrielle Rückgrat" Deutschlands irreparabel beschädigen. Die Bundesregierung unterschätze die Gefahr, sagte Ernst. "Es kommt jetzt nicht darauf an, der Bevölkerung das Runterdrehen der Heizung zu empfehlen oder Schwimmbäder nicht zu heizen." Entscheidend sei es, "die Rationierung von Gas für die Industrie zu verhindern und die Versorgung von Haushalten und Unternehmen für die kommenden Monate sicherzustellen".

Derzeit kommen in Deutschland über die Ostseepipeline Nord Stream 1 nur rund 60 Prozent der normalen Gaslieferungen aus Russland an. Die Pipeline wird zudem kommende Woche gewartet und deshalb vorübergehend stillgelegt. In der Bundesrepublik gibt es Befürchtungen, dass Russland auch danach kein Gas mehr durch die Pipeline liefern könnte.