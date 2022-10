Private Haushalte allein hatten nach Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen einen Anteil am Gasverbrauch zwischen 15 Prozent 2015 und elf Prozent 2020. Im Winter aber ist er durch das Heizen viel höher und darum auch stark abhängig von den Temperaturen. Laut Ariadne liegt das größte Potenzial für kurzfristige Gas-Einsparungen eben darum "in einer Anpassung des Heizverhaltens der Menschen", in "intelligenter Steuerung" der Anlagen, mehr Wärmepumpen, in mehr Anschlüssen an die Fern- und Nahwärme-Netze und weiterer energetischer Gebäudesanierung.