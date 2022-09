Danach plant der Bund eine Kapitalerhöhung bei Uniper in Höhe von acht Milliarden Euro. Dafür erwerbe der Bund Anteile zum Preis von 1,70 Euro je Aktie. Nach Abschluss der Kapitalerhöhung werde die Bundesregierung 98,5 Prozent der Anteile an Uniper besitzen.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will sich in Kürze zu dem Thema äußern. Das teilte sein Ministerium am Morgen mit. Uniper ist Deutschlands größter Gas-Importeur. Weil Russland seine Gas-Lieferungen eingestellt hat, muss das Unternehmen Ersatz zu deutlich höheren Preisen beschaffen. Das hat Uniper in eine dramatische Schieflage gebracht.



Eine Uniper-Pleite würde die Gasversorgung in Deutschland gefährden. Seit Tagen stand deshalb eine Verstaatlichung im Raum. Am Dienstag wurden Verhandlungen zwischen Fortum und der Bundesregierung bestätigt.



Quelle: dpa/Reuters (luz)