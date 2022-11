Für den strauchelnden Gasimporteur VNG stehen nach Angaben des Mehrheitseigners EnBW derzeit keine Staatshilfen in Milliardenhöhe zur Debatte. In aktuellen Gesprächen mit dem Bundeswirtschaftsministerium würden "weder eine Verstaatlichung noch eine staatliche Hilfe in Höhe eines mittleren einstelligen Milliardenbetrags diskutiert", teilte eine Sprecherin des Karlsruher Energiekonzerns mit. Nach Informationen von MDR AKTUELL geht es vielmehr um einen dreistelligen Millionenbetrag, mit dem dem Unternehmen geholfen werden könnte.