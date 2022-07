Abwarten und beraten – die Devise gilt auch anderswo. MDR AKTUELL hat alle großen Städte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gefragt. In vielen Kommunen werden Krisenstäbe einberufen. In Erfurt soll demnächst ein großer Energiegipfel stattfinden, auf dem sich die Stadt von wichtigen Vertreterinnen und Experten der Branche beraten lässt. Henry Köhlert, Sprecher der Stadt Erfurt, sagt: "Dieser Energiegipfel ist ein einmaliger Aufmacher und daraus ergibt sich dann die Bildung einer sogenannten Task Force – Eingreiftruppe haben wir das genannt – die die Aufgabe hat, erstmal die Auswirkungen auf die einzelnen Mitglieder zu eruieren, also, was passiert, wenn das Gas wirklich knapp wird."