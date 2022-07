So sieht man das auch in der Chemie-Industrie. Zwar würden in vielen Bereichen schon jetzt Notstromaggregate eingesetzt, sagt Fabian Hoppe, Sprecher des Verbands der Chemischen Industrie Nordost. Das liege aber in erster Linie daran, dass die hochsensiblen Produktionsanlagen eine konstante Energieversorgung bräuchten. Eine Gas-Mangellage könnten sie aber nicht ansatzweise ausgleichen.