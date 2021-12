Deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 jetzt Problem der neuen Bundesregierung

Klar positionieren wollte sich Annalena Baerbock diese Woche in Brüssel nicht. Aber mit der neuen Bundesaußenministerin sind die Chancen für die 1.230 Kilometer lange Doppelröhre auf dem Grund Ostsee auf keinen Fall besser geworden: "Die Bundesnetzagentur hat ja das Zertifizierungsverfahren gerade ausgesetzt , weil es klare Vorgaben des europäischen Energierechts gibt, mit Blick auf unbundling und weitere Fragen der Konstruktion."

Unbundling, zu Deutsch Entflechtung, bedeutet in dem Zusammenhang, dass der russische Gazprom-Konzern nicht gleichzeitig alleiniger Gaslieferant und Betreiber der Pipeline sein darf. Außerdem braucht es statt der in der Schweiz sitzenden Nords Stream 2 AG eine nach deutschem Recht zertifizierte Betreiberfirma, die unabhängig von Gazprom ist. Sind diese Auflagen erfüllt, könne Nord Stream 2 natürlich in Betrieb gehen, sagt der Grüne EU-Parlamentarier Reinhard Bütikofer und fährt fort: "Aber bis jetzt hat die Betreiberfirma immer wieder deutlich gemacht, dass sie eigentlich nicht vorhat, die Auflagen vollständig zu erfüllen."