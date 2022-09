Dazu sagt Sebastian Dullien: "Das Problem ist vor allem, dass wir in Deutschland sehr viele Haushalte haben, die an einer Gaszentralheizung hängen. Das heißt, da weiß der Gasversorger heute gar nicht, wie viele Wohneinheiten oder wie viele Personen tatsächlich versorgt werden sollen. Hier müsste man eben eine Lösung finden, etwa über externe Dienstleister, nachzuvollziehen, wer da wohnt und was für einen Anspruch auf Gasgrundverbrauch die Menschen dann haben."