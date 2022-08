Auch ein Wechsel zu einem anderen Anbieter würde sich gerade nicht lohnen, so ihre Recherche. Sie hätte auf den Vergleichsportalen nach Alternativen geschaut, aber es gebe nur wenige Angebote und auch nur 24 Monats-Verträge, die in der Regel teurer seien. Bei allen Anbietern liegt der Arbeitspreis um die 30 Cent pro kWh, also in etwa das Sechsfache der Vorjahrespreise.