Aktuell verdienen die Ölkonzerne nämlich so viel, dass sie die Gewinne gleich zurück in die Branche investieren können. Viele der Ölkonzerne investieren dann in ihr klassisches Geschäft, also in Öl und Gas, als in erneuerbare Energien. Aktivistinnen und Aktivisten bezeichnen diese Projekte als Kohlenstoffbomben. Weil sie mehr als eine Milliarde Tonnen CO2 freisetzen. Laut dem britischen Guardian soll es 195 dieser Projekte geben. Insgesamt geht es um so viel CO2, wie die gesamte Menschheit in 18 Jahren verbraucht. Und viele dieser Projekte laufen bereits.