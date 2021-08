Die schlechte Nachricht am Anfang: Der Winter wird teuer. Zumindest dann, wenn man es zu Hause schön warm haben will. Lundquist Neubauer beobachtet die Gaspreise für das Vergleichsportal Verivox. Er sagt, bislang wolle kein einziger Versorger für nächstes Jahr die Preise senken. Diverse Versorger hätten ihre Tarife aber schon erhöht. "Auch in Mitteldeutschland haben bislang sechs Versorger erhöht oder Erhöhungen angekündigt. Hervorzuheben wären die Stadtwerke in Dresden. Die erhöhen um neun Prozent. Die Gasversorgung in Görlitz steigt um 14 Prozent. Und besonders stark ist der Anstieg in Stendal. Da geht es 25 Prozent nach oben. Für eine Familie mit einem Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden sind das 352 Euro mehr im Jahr."