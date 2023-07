Ein kalter Winter könnte ähnliche Effekte haben, meinen beide Experten. Und: Nach wie vor kämen nennenswerte Mengen an russischem Gas nach Europa – das werde in Deutschland oft übersehen, sagt Verbandschef Kehler: "Nachbarländer wie Tschechien oder Österreich beziehen teilweise mehr als die Hälfte ihres Gases weiterhin noch aus Russland. Und da besteht, wie wir letztes Jahr schmerzhaft erlebt haben, natürlich ein maßgebliches politisches Risiko."

Sollten die genannten vier Punkte zusammenfallen – kalter Winter, technische Schäden am Netz, hohe Nachfrage auf dem Weltmarkt, Probleme mit Gaslieferungen aus Russland in andere EU-Länder – dann hätten wir eine kritische Versorgungslage, so Kehler. Beide Experten halten es deshalb für wichtig, weitere landbasierte Terminals in Deutschland zu bauen, an denen Schiffe mit Flüssiggas anlanden können. Und dass die Verbraucherinnen und Verbraucher auch in diesem Winter sparsam damit umgehen.