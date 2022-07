Zweitens müsse man wissen, dass der Prozentsatz in der amtlichen Statistik das wahre Ausmaß der Befristungen gerade im Gastgewerbe unterschätze. Das habe mehrere Gründe, so Seils. Zum einen gebe es in der Gastronomie viele Minijobber, die in der BA-Statistik nicht auftauchten, weil sie oftmals gar keinen Arbeitsvertrag hätten. Außerdem gebe es noch die kurzfristige, also zum Beispiel saisonale Beschäftigung, die ebenfalls nicht erfasst werde.