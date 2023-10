Wenn sich nichts ändert, ist davon auszugehen, dass Restaurants und Co. ihr Angebot öfter einschränken müssen, prognostiziert Zeitler. Gelernte Fachkräfte knapp über Mindestlohn zu bezahlen, reiche nicht aus. "Wir brauchen eine bessere Bezahlung, das steht bei den Befragten an erster Stelle." Aber man müsse auch bei der Arbeitszeitfrage Lösungen finden. "Die Belastung durch permanente Überstunden muss runtergeschraubt werden."

Fragt man nach bei Axel Klein, Chef des Hotel- und Gaststättenverbands Sachsen, sieht er die Ursachen nicht unbedingt bei den Arbeitgebern. Die Tarifgehälter seien erhöht worden. Klein spricht von 30 Prozent in zwei Jahren. Aber die Unternehmen könnten auch nur das zahlen, was sie erwirtschafteten. Es gebe zu wenige Menschen in Deutschland, die ins Arbeitsleben eintreten würden.