Steuern und Inflation Wie stark leidet die Gastronomie unter der höheren Mehrwertsteuer?

Stephan Ziegler betreibt seit 2016 das Restaurant Ziegler in Wörlitz und seit 2021 auch das Hotel Elbterrasse im gleichen Ort. In diesem Jahr sind die Geschäfte nicht so gut gelaufen wie zuvor. Das macht Ziegler auch an der gestiegenen Mehrwertsteuer fest. "Also die Auswirkungen an Inflation, an Kostensteigerung und dann auch die zusätzliche Belastung durch die Mehrwertsteuer dieses Jahr war natürlich schon zu spüren. Wir haben einen deutlichen Umsatzrückgang gehabt dieses Jahr."