Auch Stadtwerke in Sachsen hatten schon Erhöhungen um rund zehn Cent angekündigt. Und obendrauf soll ab Oktober die Umlage kommen.

Denn bei ihnen, also den Versorgern, holen sich die Importfirmen die Gasumlage. Die Versorger wiederum holen sich das Geld zwar bei den Kundinnen und Kunden, müssen es aber erstmal vorstrecken. Das könnten große Versorger vielleicht besser schultern, sagt Thomas. Kommunale Gesellschaften drohten aber, in Schwierigkeiten zu kommen. "Und dann wird sich das natürlich weiter fortziehen", erklärt der CDU-Politiker, "die kommunalen Haushalte werden auseinanderfliegen, weil Krankenhäuser, Kitas, Turnhallen – all das muss ja irgendwo beheizt werden, oft mit Gas."