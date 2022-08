Für Grundversorgungskunden der Leipziger Stadtwerke wird sich die Gasumlage ab 1. Oktober auf der Rechnung bemerkbar machen, für alle anderen wird es erst Mitte des Monats so weit sein. Doch der Sprecher der Leipziger Stadtwerke, Frank Viereckl, kritisiert hier die Bundesregierung: "Wir wissen auch, dass einige Kunden es überhaupt nicht mehr schaffen. Und da kann nur der Appell an die Politik erfolgen: Macht endlich mal was, kümmert euch, so kann es nicht weitergehen, die Bevölkerung ist in großer Sorge, in großer Not und hier muss gegengesteuert werden!"