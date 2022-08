In den letzten zwei Pandemiejahre konnten nur wenige Menschen Geld ansparen, gibt die Sozialministerin Thüringens, Heike Werner (Linke), zu bedenken. Kurzarbeit und geplatzte Aufträge schmälerten das Haushaltsbudget und so löse die Nachricht der Gasumlage bei einigen Zukunftsängste aus.

Werner sieht hier auch die Wirtschaft in der Verantwortung: "Eine Gasumlage anzukündigen und die Rekordgewinne der Energiekonzerne nicht anfassen zu wollen, birgt eine gesellschaftliche Sprengkraft, die ich mir als Sozialministerin nicht vorstellen mag. Thüringen hat sich zusammen mit anderen Bundesländern im Bundesrat für eine Übergewinnsteuer stark gemacht." Unternehmen, die von der Krise profitieren, müssten jetzt stärker in die Finanzierung des Gemeinwesens eingebunden werden, fordert Werner.

"Wer durch die hohen Energiepreise in so eine finanzielle Notlage gerät, dass ihm ansonsten das Leben aus den Fugen gerät, kann ruhig bei seinem Sozialamt vorstellig werden und kann sagen: Hier, bitte übernehmt für mich jetzt mal diese Rechnung", erklärt Ballod. In der Regel erfolgt die Unterstützung in Form eines Darlehens, das dann gestückelt zurückgezahlt werden kann.