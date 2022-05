Sonderregelungen für Industrieparks oder einzelne Bereiche der chemischen Industrie gibt es nicht. Martin Naundorf ist Vertriebsleiter bei InfraLeuna GmbH. Sein Unternehmen bietet den am Standort Leuna ansässigen Betrieben Dienstleistungen wie etwa die Energieversorgung über Gaskraftwerke an und hat in den vergangenen Wochen bei Politik und Verbänden auf die erheblichen Folgen für die chemische Industrie speziell in Ostdeutschland hingewiesen. Naundorf sagt: "Einschränkungen in der Gasversorgung führen unserer Ansicht nach zu nachhaltigen und irreparablen Schäden. Durch die intensive Verknüpfung der Chemiestandorte in Mitteldeutschland haben Einschränkungen vor allem in Leuna Auswirkungen auf die gesamte Region. Die Lieferung von Wasserstoff erstreckt sich beispielsweise neben Leuna unter anderem auf Zeitz, Bitterfeld und Schkopau."