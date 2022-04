Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat untersucht, ob es rein rechnerisch möglich wäre, auf russisches Gas sowohl zur unmittelbaren Nutzung als auch zur Befüllung der Speicher zu verzichten. Um die deutschen Erdgasspeicher vor Beginn der Heizperiode zu 80 bis 90 Prozent aufzufüllen, müssten alle alternativen Anbieter so viel wie möglich liefern. Dafür kämen laut DIW Pipeline-Lieferungen aus Norwegen und den Niederlanden und Flüssigerdgaslieferungen über die Terminals in Nordwesteuropa infrage. Gleichzeitig müsste jedoch auch Erdgas in der Stromerzeugung, der Industrie und den Haushalten eingespart werden.

Kritiker bezweifeln die Aussagekraft der Studie. "Die Studie des DIW beruht auf unrealistischen Annahmen", sagt Christian von Hammerstein. Er ist Partner in der Berliner Anwaltskanzlei Raue und Experte für Energierecht. "Sowohl die Förderung in Norwegen und den Niederlanden sind meines Erachtens an ihrer Höchstgrenze angekommen als auch die Flüssigerdgas-Terminalkapazitäten in den Niederlanden, insbesondere Rotterdam. Auch die Annahmen über kurzfristige Einsparmaßnahmen sind unrealistisch. Ein Verzicht auf russisches Gas bei der Befüllung der Speicher wird jedenfalls 2022 nicht möglich sein."

Ähnlich äußert sich Ludwig Möhring, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Erdgas, Erdöl und Geoenergie. Er sieht wenig Chancen, russisches Erdgas beim Beschicken deutscher Gasspeicher ausklammern zu können: "Wenn in Deutschland zeitnah kein russisches Erdgas mehr zur Verfügung stünde, wäre es sehr schwierig, die Speicherkapazitäten rechtzeitig vor dem Winter aufzufüllen. Die europäischen Pipeline-Kapazitäten in Norwegen, den Niederlanden und Deutschland sind weitestgehend am Limit. Da auch die Länder in Nordwest-Europa in einem solchen Szenario ohne russisches Erdgas auskommen müssten, würde sich der Wettbewerb um verflüssigtes Erdgas verschärfen, auch weil die Anlandekapazitäten in Nordwest-Europa limitiert wären. Die kurzfristig in Deutschland errichteten Kapazitäten für verflüssigtes Erdgas werden frühestens 2023 zur Verfügung stehen. Weitere Preiserhöhungen wären auf Grund der Knappheitssignale zusätzlich zu erwarten."

Ein Verzicht auf russisches Gas bei der Befüllung der Speicher wird jedenfalls 2022 nicht möglich sein. Christian von Hammerstein, Experte für Energierecht

Versorgungssicherheit vs. Boykott