Beim Eisenbahnunternehmen Transdev endete der Lokführer-Streik am Freitagmittag vorzeitig. Das Unternehmen und die GDL erklärten, dass sie in der kommenden Woche wieder verhandeln wollen. GDL-Chef Weselsky sagte, Transdev habe ein neues Angebot vorgelegt. Transdev habe für die Rückkehr an den Verhandlungstisch eine Senkung der Wochenarbeitszeit angeboten. Weselsky sprach von einem "starken Signal".