Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihren dreitägigen Streik am Abend auch bei der Deutschen Bahn beendet. Der Bahnverkehr wird sich aber erst nach und nach normalisieren.

Die Deutsche Bahn kündigte an, dass die Züge erst am Samstagmorgen wieder weitgehend regulär fahren. Der Notfahrplan bleibe bis dahin Kraft.

Bahnsprecherin Anja Bröker riet Reisenden am Wochenende, Plätze zu reservieren, da der Andrang groß sein werde. Die GDL forderte sie auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Die Gewerkschaft könne nicht alle ihre Forderungen per Streik durchsetzen.