Tarifstreit GDL fordert mehr Geld und 35-Stunden-Woche

Hauptinhalt

Mehr Geld, kürzere Arbeitszeiten, steuerfreie Inflationszahlungen: Mit diesen Kernforderungen geht die Lokführergewerkschaft GDL in die anstehende Tarifrunde. Dabei steckt die Bahn bereits seit Wochen in einem Tarifkonflikt mit der Gewerkschaft EVG, die mindestens 650 Euro mehr für die Beschäftigten rausholen will.