Deutsche Bahn Lokführer der GDL wollen ab dem Abend streiken

GDL-Chef Claus Weselsky will keine Nullrunde in 2021 hinnehmen. Bildrechte: imago images / Reiner Zensen

In dem Tarifkonflikt hatte die Bahn der Gewerkschaft zuletzt eine Lohnerhöhung von 3,2 Prozent in zwei Schritten sowie weitere Leistungen etwa bei Altersvorsorge und einen Kündigungsschutz angeboten. Die Konfliktparteien liegen derzeit vor allem bei den Punkten Laufzeit und Zeitpunkt auseinander. Die Bahn will 1,5 Prozent mehr ab Januar 2022 zahlen, weitere 1,7 Prozent mehr ab März 2023. Laufen soll dieser Tarifvertrag bis Ende Juni 2024.



Die GDL fordert hingegen bereits für 2021 1,4 Prozent Lohnerhöhung und eine Corona-Prämie von 600 Euro. GDL-Chef Weselsky hatte in den vergangenen Wochen mehrfach betont, dass seine Gewerkschaft eine Nullrunde im laufenden Jahr nicht akzeptieren wolle. Die GDL fordert eine Einkommenssteigerung von 3,2 Prozent bei 28 Monaten Laufzeit.