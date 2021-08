Die Lokführergewerkschaft GDL will den Zugverkehr in den laufenden Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn zum dritten Mal lahmlegen. GDL-Chef Claus Weselky kündigte in Frankfurt/Main an, der Ausstand werde Mittwoch um 17 Uhr im Güterverkehr beginnen. Ab Donnerstag 2 Uhr folge der Personenverkehr. Der Streik solle bis kommenden Dienstag 2 Uhr dauern.