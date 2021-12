Ansgar Klein vom Bundesverband freier KfZ-Händler schätzt, dass es erst Mitte nächsten Jahres wieder besser wird: "Wir würden jedem raten, der nicht unbedingt ein Auto braucht, im Moment zu warten, egal ob neu oder gebraucht. Das ist einfach die Marktsituation. Und die Händler stehen inzwischen vor der Problematik, dass sie selbst wesentlich höhere Einkaufspreise zahlen müssen."



Denn wenn keine Neuwagen kommen, geht auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt das Angebot aus. Gerade jetzt, wo die Nachfrage so hoch ist, sollte man beim Kauf eines Gebrauchten besonders aufpassen, empfiehlt Autohändler Zimmermann. Im Internet könne man sich einen preislichen Überblick verschaffen. Aber Kunden sollten sich das Auto unbedingt anschauen, so Zimmermann. Der Zustand der Sitze oder die Unterseite des Autos böten einen guten ersten Eindruck. "Wichtig ist, dass, wenn man sich ein gebrauchtes Auto kauft, dass man den Service-Nachweis hat. Warum? Der Kilometerstand, der eingetragen wird, das ist ein Dokument. In einer Fachwerkstatt oder in einer Vertragswerkstatt wird da sehr Wert darauf gelegt, dass die Kilometerstände stimmen." Klaus Zimmermann selbst würde zudem das Auto zusätzlich immer beim TÜV oder der Dekra prüfen lassen.