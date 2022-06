Um diese sogenannte Tiefengeothermie effizient und vor allem kostengünstig zu nutzen, sagt Reich, sei in unserer Region ein großes Problem. Denn in Deutschland gebe es nur wenige Gegenden, in denen die Wasserwegsamkeiten in passender Tiefe seien. "Und bei uns im Freistaat Sachsen ist das leider fast überhaupt nicht der Fall. Deswegen ist die Antwort sehr betrüblich, aber hier bei uns in Sachsen werden wir wohl mit Geothermie in absehbarer Zeit keine elektrische Energie erzeugen können", sagt Reich.