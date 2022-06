Müller Michael Gutting vor seiner Mühle. Die ist 15 Stockwerke hoch und hochmodern. Bildrechte: Ralf Geißler/MDR

Gutting steht auf dem Wendeplatz. Jeden Tag kommen hier 80 LKW an, die Getreide bringen und 80, die Mehl holen. Die Saale-Mühle ist eine der größten Mühlen Deutschlands. Und trotzdem ist Mahlen ein regionales Geschäft. Das Getreide kauft Gutting im Umkreis von rund 100 Kilometern. "Wir verkaufen hier an diesem Standort primär an Bäckereien und Lebensmittelunternehmen. Kleine Bäckereien, größere Bäckereien. Also das ganze Sortiment. Aber sie werden unsere Produkte nicht im Lebensmitteleinzelhandel als Kiloware finden. Das ist nicht das Geschäft, das wir hier betreiben." Die Mehltüte aus dem Supermarkt ist nur ein Nischenprodukt, am gesamten Mehlmarkt macht sie nur sieben Prozent aus.