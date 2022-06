Die IG Metall will angesichts der hohen Inflation in der Tarifrunde für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten in der deutschen Metall- und Elektroindustrie sieben bis acht Prozent mehr Geld fordern. Diese Empfehlung habe am Montag der Gewerkschaftsvorstand beschlossen, teilte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann in Frankfurt am Main mit. Es gehe dabei auch darum, die Kaufkraft der Bürgerinnen und Bürger für den privaten Konsum zu erhalten. Breche der private Konsum ein, könnte eine Rezession drohen.