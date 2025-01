Der schnelle Austausch in der Kaffee-Küche , die hitzige Diskussion in der Kantine oder der kurze Schnack zum Feierabend. Traditionell tauschen sich hier Arbeitnehmer über ihre Sorgen und Ärgernisse auf Arbeit aus. Und oft mit dabei: die Gewerkschaften.

So beschreibt es auch Volker Geyer, stellvertretender Bundesvorsitzender des DBB Beamtenbund. Früher sei es so gewesen, dass Kolleginnen und Kollegen, die sich für die Gewerkschaft engagieren, durch die Dienststelle gelaufen sind oder auch in der Kantine und im Pausenraum waren, mit den Beschäftigten sprechen konnten, sagt er.