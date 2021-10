Das Gorillas-Lager in Leipzig liegt an einer Ecke in einem Wohngebiet. Der Fahrer, der auf eines der schwarzen Räder vor der Tür steigt, ist in Eile und will sich nicht vor dem Mikro äußern. Dafür Mika, der vor der Tür wartet – auf sein Bewerbungsgespräch. Von seinem potenziellen neuen Arbeitgeber hat er noch nichts in den Medien gehört, erzählt er: "Ich schau mir das an, weil mich das Konzept interessiert und ich es mag, Fahrrad zu fahren."