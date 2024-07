Wenn Unternehmen sich oder ihre Produkte für grüner verkaufen, als sie eigentlich sind, fällt gerne mal der Begriff "Greenwashing". Aber warum ist Nachhaltigkeit für Hersteller so interessant? Das liegt auch daran, dass man damit gut Geld verdienen kann. "Umfragen zeigen, dass viele Konsumentinnen und Konsumenten Nachhaltigkeitsaspekte in ihre Kaufentscheidungen einbeziehen. Einige sind demnach sogar dazu bereit, mehr Geld für nachhaltige Produkte auszugeben. Es liegt in der Natur der Sache, dass gewinnorientierte Unternehmen auf diese Nachfrage reagieren und Produkte und Dienstleistungen auf den Markt bringen, die diesen Ansprüchen gerecht werden oder zumindest den Anschein erwecken, dies zu tun", erklärt Daniel Steffens auf MDR-Anfrage. Er ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Leipzig und promoviert derzeit zur Strafbarkeit von Greenwashing.