Der millionenschwere Immobilienunternehmer Christoph Gröner zeigt sich gern als Macher, der sich hochgearbeitet hat. In ganz Deutschland hat er Gewerbeimmobilien, Wohnhäuser und ganze Areale gebaut. Er scheut sich nicht vor öffentlichen Auftritten, zeigt sich meinungsstark und selbstbewusst. "Da zu sein, wo ich heute bin, hat ja damit zu tun, dass ich schneller aufstehe, dass ich vielleicht mutiger bin an der einen oder anderen Stelle", sagt er in einer Talkshow bei Phönix vom 10. Mai 2019.