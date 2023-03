"Selbstverständlich sind wir auch in solchen Situationen in sehr großem Umfang zur Kulanz bereit", sagte Personalvorstand Martin Seiler am Donnerstag in Berlin. Allen Fahrgästen riet er dennoch: "Jeder der umdisponieren kann, sollte das auch entsprechend tun." Das Unternehmen kritisierte den Arbeitskampf als "grundlos und unnötig". "Die EVG muss sich ihrer Verantwortung stellen und umgehend an den Verhandlungstisch zurückkehren. Unsere Mitarbeitenden und Fahrgäste brauchen jetzt eine zügige Lösung, keinen großen Warnstreik", betonte Seiler.