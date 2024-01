Bundesagrarminister Cem Özdemir hat zum Start der Grünen Woche in Berlin für Wertschätzung für die Landwirtschaft und die Herstellung von Lebensmitteln geworben. Am Freitagmorgen nahm er mit Bauernpräsident Joachim Rukwied, Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner sowie EU-Landwirtschaftskommissar Janusz Wojciechowski an einem Eröffnungsrundgang auf der Messe teil.



Özdemir sagte, die Menschen auf dem Land dürften nicht das Gefühl haben, dass die Politik nur die städtische Sicht einnehme. Das sei auch durchaus selbstkritisch in Richtung der Regierung gemeint. Die Messe sei eine tolle Übersicht darüber, welche großartigen Produkte es auf dem Planeten gebe. Sie sei auch Gelegenheit zum Dank an diejenigen, die dafür sorgten, "dass wir jeden Tag gedeckte Tische haben". Das sei alles andere als eine Selbstverständlichkeit, und es gebe auch eine Verantwortung für viele Menschen auf der Erde, die dies nicht hätten.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Fabian Sommer