Das ist so. Deswegen ist es auch sinnvoll, elektrische Energie direkt einzusetzen, wo immer das möglich ist. Zum Beispiel Wärmepumpen zum Heizen, Elektromobilität im Straßenverkehr. Aber es wird auch in Zukunft Bereiche geben, da werden wir weiterhin flüssige oder gasförmige Energieträger benötigen. In der Stahlindustrie, in der Grundstoffchemie. Und wenn Sie über den Atlantik fliegen wollen, kommen Sie mit Batterien womöglich nie an. Auch für große Schiffe, die über die Weltmeere fahren, wird es flüssige Energieträger geben müssen.