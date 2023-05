Grüner Wasserstoff Wie gefährlich ist Sauerstoff als Abfallprodukt?

Unternehmen wir einen kleinen Ausflug in die Zukunft. In 30 Jahren wird wohl Wasserstoff unverzichtbar sein. An jedem Wind- und Solarpark könnte ein Metallkasten stehen. Ein Elektrolyseur. Der wird mit Wasser und dem überschüssigen Strom aus dem Park Wasserstoff herstellen, der auf Abruf als Energiequelle genutzt werden kann. Ein Zukunftsszenario, das wahrscheinlich ist. Forscher in aller Welt arbeiten daran, auch Michael Bron, Professor für Technische Chemie an der Uni Halle. Ihm zufolge werden Elektrolyseure irgendwann Massenware sein.

2050 werden weltweit 800 Millionen Tonnen Wasserstoff gebraucht

"Es geht dahin, dass man im Jahr 2050 weltweit von einem Wasserstoffbedarf von 800 Millionen Tonnen ausgeht", sagt Bron. "Also es ist ein riesiger enormer Wasserstoffbedarf." Das gehe unweigerlich mit einer Menge Sauerstoff als Abfallprodukt einher.

Noch sind wir nicht soweit, doch schon jetzt ist klar: Wer viel Wasserstoff will, erhält viel Sauerstoff. Und der werde bislang aus den Elektrolyseuren einfach in die Atmosphäre geblasen, sagt Michael Bron. Dabei ließe sich auch der Sauerstoff sinnvoll verwenden. Wie, darüber müsse man sich in Zukunft Gedanken machen.

Möglich seien eine Nutzung in der chemischen und Stahlindustrie oder in der Medizin. Die Menge des erzeugten Sauerstoffs werde den Bedarf allerdings bei Weitem übersteigen, stellt Bron klar.

Gefährlich wäre der Sauerstoff nur in geschlossenen Räumen

Doch ist der Sauerstoffüberschuss in der Umgebung von Elektrolyseuren gefährlich? MDR-AKTUELL-Hörer Bernd Knoth aus Bad Klosterlausnitz hat schon mal ausgerechnet, wie viel Sauerstoff bei der Elektrolyse entsteht. Und seine Rechnung stimmt: Knapp 5.600 Liter Sauerstoff fallen bei der Gewinnung von nur einem einzigen Kilo Wasserstoff an.