Die Stromautobahn SuedOstLink transportiert Strom aus Windenergie aus dem Norden in den Süden Deutschlands, er verläuft bis zum Standort Isar bei Landshut in Bayern. In Summe kann die Verbindung den Strom von rund 1.400 Windkraftanlagen zu den Verbrauchszentren im Süden bringen, so das Unternehmen 50Hertz.