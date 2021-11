Warum nutzen so viele Menschen die Hilfe des Staates nicht? Laut Geyer nehmen Menschen mit geringen Ansprüchen die Leistung seltener in Anspruch: "Das ist zum Beispiel eine Grundsicherung von 100 Euro – das ist im Verhältnis zu dem Einkommen, was die Menschen haben, relativ viel, aber im Verhältnis zu dem Aufwand, den man betreiben muss, um die Leistung zu bekommen, vielleicht doch zu niedrig und dann schrecken die Leute doch davor zurück, zum Amt zu gehen."