Kurz vor Ende der Abgabefrist für die Grundsteuererklärung sind in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen noch immer für mehr als ein Drittel aller Grundstücke keine Unterlagen bei den Finanzämtern eingereicht worden. Das haben Umfragen des MDR unter den drei Finanzministerien ergeben. Betroffene müssen sich jetzt beeilen. Am 31. Januar läuft die Frist endgültig aus, das heißt: in weniger als einer Woche. Was Haus- und Wohnungsbesitzer jetzt wissen müssen, erklärt MDR SACHSEN-ANHALT.