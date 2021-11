Verkehrswissenschaftler Professor Arnd Stephan von der TU Dresden ordnet die möglichen klimafreundlicheren Optionen ein: Zum einen könnte der Gütertransport elektrisch mit Batterien laufen, allerdings würde man damit nicht weit kommen. Eine andere Option wären Oberleitungen, die aber wiederum einen sehr großen Infrastrukturaufbau bedeuten würden. "Oder wir können es mit alternativen Kraftstoffen machen, die wir wieder über den Umweg der Elektrotechnik erst erzeugen. Bei allen Themen sind wir aber ganz am Anfang im Moment und nicht so, dass wir das in zehn Jahren in der Fläche sehen", erklärt Stephan.