Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht bei Klimaschutzmaßnahmen in Deutschland massiven Nachholbedarf. Die Ampel-Regierung starte bei den CO2-Minderungswerten nicht auf der Ziellinie, sondern mit einem "gehörigen Rückstand", sagte er am Dienstag in einer Pressekonferenz zum Stand des Klimaschutzes. In allen Bereichen müsse das Land die Anstrengungen verdreifachen und den Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich vorantreiben.