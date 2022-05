An der Konferenz in Berlin nehmen die Energie-, Klima- und Umweltminister der sieben großen westlichen Industriestaaten teil. Ein Treffen in dieser Art gab es bisher noch nicht. Zu den G7 zählen Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien. Deutschland führt derzeit den Vorsitz.



Sollte die Initiative zum Kohleausstieg Erfolg haben, sollen sich die Staats- und Regierungschefs der G7 im Juni damit befassen. Später soll es auch im größeren Kreis der G20 besprochen werden. Der G20 gehören auch große Schwellenländer wie China, Indien und Brasilien an.