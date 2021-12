Der neue Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck verlängert die deutlich erhöhte staatliche Förderung von Elektroautos in der jetzigen Form bis Ende 2022. Sie war bisher bis Jahresende befristet. Danach müssen sich Autokäufer aber auf Veränderungen einstellen: Von 2023 an sollen nur noch Elektrofahrzeuge gefördert werden, die nachweislich einen positiven Klimaschutzeffekt haben, wie das Wirtschaftsministerium am Montag in Berlin mitteilte. Dieser solle über den elektrischen Fahranteil und eine elektrische Mindestreichweite definiert werden. So sieht es der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP vor.