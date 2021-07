Der Hackerangriff auf ein IT-Unternehmen in den USA hat nach Angaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) weitere Auswirkungen auf Deutschland.

Nachdem sich bereits am Wochenende ein betroffener IT-Dienstleister gemeldet habe, sei am Montag ein weiterer dazugekommen, sagte ein Sprecher des BSI auf Anfrage. Man versuche derzeit noch zu klären, wie viele Kunden betroffen sein könnten. Es gebe weitere Meldungen, unter anderem aus dem Bundeskriminalamt.



Am Sonntag hatte das BSI bereits mitgeteilt, dass sich ein erster IT-Dienstleister gemeldet habe, der mehrere tausend Firmen-Computer betreue. Das BSI empfahl Firmen, die von einem IT-Dienstleister betreut würden, sich an diesen zu wenden, sollten sie betroffen sein.