MDR AKTUELL hat von der Arbeitsagentur Sachsen heraussuchen lassen, wie die Lehrstellensituation generell in Berufen ist, die für die Energiewende wichtig sind.

Demnach waren Ende August, vor Beginn des neuen Lehrjahrs, in der Energietechnik noch 340 Lehrstellen unbesetzt. Denen standen aber nur noch 46 unversorgte Bewerber gegenüber. In anderen Berufen sei die Lage ähnlich, sagt Agentur-Sprecher Frank Vollgold: "Auch im Bereich der Klempnerei, der Heiz- und Klimatechnik haben wir 200 mehr freie Lehrstellen als noch suchende junge Menschen. Und jedem jungen Menschen stehen in diesen Ausbildungsberufen noch zwölf freie Lehrstellen gegenüber."