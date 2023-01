Die besagten vierzig Prozent beziehen sich auf den Bruttolohn der Beschäftigten. Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilen sich diese Kosten. Allerdings ist es keineswegs so, dass die Beiträge kontinuierlich steigen. So hat sich etwa der Beitrag zur Rentenversicherung seit 2018 nicht verändert.

Der Beitrag zu Arbeitslosenversicherung ist zwar leicht angestiegen, liegt aber noch unter dem Niveau von 2018. Und so hält Joachim Ragnitz vom ifo-Institut in Dresden die Lohnnebenkosten aktuell nicht für den treibenden Faktor: "Kurzfristig glaube ich, dass da nicht so sehr viel passieren wird."