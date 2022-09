Die ostdeutschen Handwerkskammern fordern von der Politik ein stärkeres Handeln in der Energiekrise. Ziel müsse sein, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu erhalten, erklärten die Präsidenten von 14 Handwerkskammern in einer gemeinsamen Resolution am Freitag. Energie sollte zuverlässig geliefert werden sowie bezahlbar sein und die Energiepolitik neu ausgerichtet werden.

Die Präsidenten der Handwerkskammern der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen treffen sich am Freitag und Samstag in Erfurt, um unter anderem das Entlastungspaket der Bundesregierung auszuwerten. "Die Instrumente sind einzig und allein von kurzfristigem Aktionismus gezeichnet. Was unsere Betriebe jetzt sofort brauchen, sind langfristige Lösungen", so Lobenstein.