Wohnimmobilien liegen in Deutschland laut Bundesbank zehn bis dreißig Prozent über dem gerechtfertigten Wert. Bildrechte: dpa

"Die Politik hätte verschiedene Möglichkeiten, die Preise zu senken. Da wäre zum Einen, das Bauland auszuweiten. Da hat die Ampelkoalition schon gesagt, sie wolle den Flächenverbrauch verhindern", sagt Warnecke. Das bedeute, dass es in Deutschland wahrscheinlich auch nicht mehr Bauland geben werde. "Des Weiteren haben wir in den vergangenen Jahren eine erhebliche Steigerung der Baupreise erlebt, auch weil die Vorgaben in vielen Fällen stark erhöht worden sind, das heißt die Anforderungen an den Neubau", so Warnecke.



Doch das allein kann die Preissteigerungen nicht erklären, meinen zumindest die Forscher am DIW. Sie sehen nicht nur in den Großstädten sondern auch im direkten Umland spekulative Überzeichnungen. Ähnlich schätzt es die Deutsche Bundesbank ein.