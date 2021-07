Wird etwas knapp, liegt es nahe, Vorräte anzulegen. Auch so wächst die Nachfrage. Als sich der drohende Engpass abzeichnete, deckt sich Dachdeckermeister Andreas Schmuck bei seinen Lieferanten mit Holz ein. Dafür hat er extra eine Lagerhalle gebaut. Für Schmuck ein Umdenken: "Wir haben in den letzten Jahren wie in der Autoindustrie immer just-in-time gearbeitet. Wir hatten ein Bauvorhaben, haben den Lieferanten angerufen und er hat uns das Material mundgerecht auf die Baustelle gebracht. Das funktioniert nun nicht mehr."

Klaus Bertram kann das bestätigen: "Die Just-in-time Methode haben viele schon aufgegeben. Vor allem Zimmerer und Dachdecker lagern jetzt mehr Holz ein." Bertram ist Geschäftsführer des Sächsischen Baugewerbeverbandes. Wer nicht über den nötigen Spielraum verfügt, kann sich gerade leicht verkalkulieren. "Ich denke an das Beispiel eines Dachdeckers, der bei einem Kundenangebot für einen Dachstuhl mit 50.000 Euro Holzkosten gerechnet hatte. Als er anfing zu bauen, war der Holzpreis doppelt so hoch und er hatte plötzlich 50.000 Euro an Mehrkosten." Diese Angebote, so Bertram weiter, sind grundsätzlich verbindlich und der Kunde ist nicht verpflichtet, bei einer nachträglichen Preisanpassung mitzuspielen. Er schätzt, dass es nur in zehn bis 15 Prozent der Fälle gelingt, Kunden an Preissteigerungen zu beteiligen.